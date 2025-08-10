Batman'da 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Batman Çayı'nda Boğuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Şerbetli köyü mevkiinde ailesiyle pikniğe giden 11 yaşındaki A.K., serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda boğuldu. Çocuğun sudan çıkarılmasına rağmen hastanede kurtarılamadığı bildirildi.

Batman'da 11 yaşındaki kız çocuğu serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda boğuldu.

Merkeze bağlı Şerbetli köyü mevkisinde ailesiyle birlikte pikniğe giden A.K. (11) serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, suya atlayarak çocuğu sudan çıkardı.

Ailesi ve çevredekiler tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Arda Turan 90'da üzüldü

Arda Turan 90'da üzüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı

Gazze'yi işgal planı! Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.