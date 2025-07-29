Batman'da 1001 Kaçak Formaya El Konuldu

Batman'da 1001 Kaçak Formaya El Konuldu
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Batman'da jandarma ekipleri, batı illerine sahte forma göndermeye çalışan bir kişiyi yakaladı. Operasyonda 1001 kaçak forma ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Batman düzenlenen operasyonda 1001 kaçak forma ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin Batman'dan batı illerine sahte forma göndereceği yönünde aldığı istihbarat üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldıkları şüphelinin kamyonetini durdurarak yaptığı aramada 1001 kaçak forma ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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