Batman Belediyesinden İhtiyaç Sahibine Ücretsiz Ekmek Desteği

Batman Belediyesi, 6 bin 784 aileye günlük olarak üretilen 40 bin 500 ekmeği ücretsiz olarak dağıtıyor. 35 dağıtım noktası ile ihtiyaç sahiplerine sağlıklı ekmek temin ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ekmek fırınında üretilen günlük yaklaşık 40 bin 500 ekmek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Kent genelinde 45 mahallede kurulan 35 dağıtım noktası aracılığıyla, vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik koşullarda ekmek ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hedeflerinin ihtiyaç sahibi ailelere daha hızlı erişim sağlamak ve vatandaşların ekmeğe kolayca ulaşabilmesini temin etmek.

Bu kapsamda belediyenin fırınında üretilen ekmekler, 6 bin 784 ihtiyaç sahibi aileye ücretsiz dağıtılıyor.

Açıklamada, bugüne kadar üretilen 12 milyon 885 bin ekmeğin 12 milyon 419 bin 200'ünün halk ekmek büfelerinde ücretsiz olarak dağıtıldığı, 436 bin ekmeğin ise taziye evlerine gönderildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
