Batman Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezine 9 Ayda 339 Bin Talep İletildi

Batman Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezine 9 ayda 339 bin 39 talep iletildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların 9 ayda Alo 153 Çağrı Merkezini arayarak 339 bin 39 talepte bulunduğu belirtildi.

Talep ve şikayetlerin kayıt altına alınıp ilgili birimlere yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, talep ve şikayetlere anında yanıt verildiği aktarıldı.