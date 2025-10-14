Batman Belediyesi 278 Güvensiz Asansörü Mühürledi

Haberler

Batman Belediyesi, yürüttüğü denetimlerde güvenlik riski taşıyan 278 asansörü mühürledi. 2025 yılına kadar yaklaşık 5 bin asansörün kontrol edildiği belirtilirken, asansörler çeşitli etiketlerle sınıflandırılmıştır.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkili muayene kuruluşlarıyla yürüttüğü çalışmalarda 2025 yılında yaklaşık 5 bin asansörün kontrol edildiği bildirildi.

Çalışmada gerekli iyileştirmeleri yapılmayan 278 asansörün hizmet dışı bırakılarak mühürlendiği kaydedilen açıklamada, asansörlerin kırmızı (kullanılamaz), sarı (güvensiz), mavi (hafif kusurlu) ve yeşil (güvenli) etiketlerle sınıflandırıldığı, düzenli bakım ve kontrollerin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, yıllık periyodik muayenelerin belediye ile protokolü bulunan A tipi muayene kuruluşları aracılığıyla yapılması gerektiği hatırlatıldı.

