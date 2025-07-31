Batman Belediyesi 178 Ton Tıbbi Atığı Bertaraf Etti

Batman Belediyesi 178 Ton Tıbbi Atığı Bertaraf Etti
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Batman Belediyesinin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 2025 yılının ilk yarısında 178 ton 555 kilogram tıbbi atık bertaraf etti. Atıkların kontrolü ve bertaraf süreci titizlikle yürütülüyor.

Batman Belediyesince 178 ton 555 kilogram tıbbi atık bertaraf edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce çevre ve halk sağlığını tehdit eden tıbbi atıklarla mücadelenin kontrollü bir şekilde yapıldığı belirtildi.

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkların yönetmelik çerçevesinde toplatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılının ilk yarısında 178 ton 555 kilogram tıbbi atık uzman ekiplerce toplatılarak bertaraf edildi. Toplanan atıkların miktarı titizlikle kayıt altına alınmakta ve düzenli olarak raporlanmaktadır. Çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için atıkların tüm işlem süreçler titizlikle incelenmektedir. Halka daha sağlıklı bir çevre, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılması adına yürütülen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz."

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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