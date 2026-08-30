Batman'da 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Batman'da coşkuyla kutlandı

BATMAN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Batman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, valilik bahçesinde düzenlenen törenle başladı. Törende Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı daha sonra Turgut Özal Bulvarı'ndaki tören alanında devam etti. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Serkan Erişir, tören aracına binerek protokol üyeleri, askeri birlikler ve törene gelenleri selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi de gösteri sundu. Kutlamaların sonunda askeri birliklerin resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Komando birliklerinin yürüyüşü ile zırhlı araçların geçişi gelenlerden beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı