Haberler

Batı Trakyalı Türkler Yunanistan'da hukukun üstünlüğüne güvenin zayıfladığını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'daki hukuk skandalları ve hukukun üstünlüğündeki ihlallere dikkat çekerek, halkın hükümete ve yargıya güveninin azaldığını vurguladı. ABTTF, uluslararası raporlarda Yunanistan'ın demokrasi ve insan hakları alanındaki gerilemesine işaret edildiğini belirtti.

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'da art arda yaşanan hukuk skandalları ve hukukun üstünlüğünün sistematik ihlali sonucu halkın hükümet, meclis ve yargıya güveninin zayıfladığını belirtti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Human Rights Watch (HRW) tarafından yayımlanan 2026 Dünya Raporu'nda Yunanistan'da demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanında gerilemeye dikkat çekildiğini bildirdi.

Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Batı Trakya'daki Türk derneklerle ilgili kararlarını uzun süredir uygulamadığı belirtilen açıklamada, Batı Trakya Türk toplumunun da demokrasi ve hukukun üstünlüğündeki gerilemenin olumsuz sonuçlarını doğrudan yaşadığı vurgulandı.

Açıklamada, Yunanistan üyesi olduğu uluslararası kuruluşların demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin eleştirilerini dikkate almaya ve gerekli adımları ivedilikle atmaya çağrıldı.

Son yıllarda Yunanistan, uluslararası kuruluşların raporlarında basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ve devlet gözetimi gibi başlıklarda eleştirilerin odağında yer alıyor. Özellikle telefon dinlemeleri ve casus yazılım iddiaları, büyük kazalar ve göçmen ölümleriyle ilgili soruşturmalarda hesap verilebilirlik tartışmaları, ülkede hukukun üstünlüğü ve demokratik standartlara ilişkin tartışmaları artırıyor. Bu çerçevede yayımlanan uluslararası raporlar, Yunanistan'daki demokratik işleyişe dair tartışmaları yeniden gündeme taşıyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu

Sözün bittiği yer
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi

Maaşını isteyen bakıcıya dehşeti yaşattılar! Polis bile engel olamadı
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Tarih bile verildi
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı

İlk maçında hüsranı yaşadı
Ferdi Tayfur'un mezarı başında çekilen fotoğraf torununu çıldırttı: Hepiniz yalancısınız

Ferdi Tayfur'un torununu çıldırtan fotoğraf: Hepiniz yalancısınız