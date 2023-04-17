Batı Trakyalı soydaşlar oruçlarını Selimiye Camisi bahçesinde açtı

YUNANİSTAN'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'dan Edirne'ye gelen soydaşlar Kadir Gecesi'nde Selimiye Camisi'nde iftar yaptı.

İslam aleminde binbir aydan daha kutsal kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Edirne'ye Yunanistan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine, İskeçe'den çok sayıda soydaş akın etti. Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'ne gelen soydaşlar, oruçlarını cami bahçesinde, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle açtı. Soydaşların yanı sıra, cami bahçesinde diğer illerden gelen vatandaşlar da iftar yaparak dua etti.

İskeçe'den gelen Selvi Beral ise, "8 saatlik yoldan oruç açmak ve dua okumak için geliyoruz. Edirne'nin camilerini çok seviyoruz, özellikle de Selimiye'yi. Koronadan dolayı 2 senedir gelemiyordum, bu yıl hasret giderdim. Çokça dua okuyacağız bu akşam" diye konuştu.