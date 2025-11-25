Haberler

Batı Trakya Türk Federasyonu'ndan Yunan Hükümetine Tepki

Güncelleme:
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Yunanistan Başbakan Yardımcısı Pavlos Marinakis'in hukukun üstünlüğü ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, hükümetin azınlık hakları ihlallerini görmezden geldiğini öne sürdü.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Yunanistan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Pavlos Marinakis'in "hukukun üstünlüğünü güçlendirdikleri" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonundan yapılan açıklamada, Marinakis'in "hukukun üstünlüğünü güçlendirdikleri" sözlerinin ülkedeki mevcut durumu yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, AB raporlarında yer alan eleştirilere rağmen hükümet temsilcisinin hukukun üstünlüğü ihlallerini ve son dönemde yaşanan hukuksal sorunları görmezden geldiği kaydedildi.

Batı Trakya Türk toplumunun yıllardır karşılaştığı sorunlara dikkati çekilen açıklamada, Yunanistan hükümetinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) azınlık dernekleriyle ilgili verdiği üç kararın 17 yıldır uygulanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, hükümet yetkililerinin "gerçekleri çarpıtmaktan vazgeçmesi" ve sorunların çözümü için "samimi ve dürüst çaba göstermesi" çağrısı yer aldı.

Yunanistan Başbakan Yardımcısı Marinakis, Meclis'te yaptığı konuşmada, hükümetin "hukukun üstünlüğünü güçlendirme yönündeki çalışmalarının" sonuç verdiğini savunmuştu.

Kapatılan dernekler ve AİHM kararları

1927'de kurulan İskeçe Türk Birliği (İTB), 1928'de kurulan Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve 1936'da kurulan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB), adlarında "Türk" ifadesi geçtiği, Batı Trakya'daki azınlığın Lozan Antlaşması'nda "Türk" değil, "Müslüman" olarak tanımlandığı iddiasıyla 1980'li yıllarda kapatılmıştı.

Kuruluşları reddedilen Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ve Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği, kapatılan İTB ile birlikte konuyu 2005'te AİHM'ye taşımıştı.

Mahkeme, 2007 ve 2008 tarihli kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Öte yandan Yunan mahkemelerinin AİHM kararlarının adaptasyonuna yönelik yasal düzenlemesi, muhalefet partilerinin itirazı üzerine, "Milli güvenlik söz konusu olduğunda karar uygulanmayabilir" ifadesi eklenerek 2017'de Yunan Parlamentosu'nda onaylanmıştı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Haberler.com
