Batı Trakya'da Türk Azınlık Eğitimi Hakkında Eleştiriler

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, İskeçe'ye bağlı Mizanlı köyündeki Türk azınlık ilkokulunun yeterli öğrenci sayısına ulaşmasına rağmen açılmadığını ve İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti'nin okula alınmadığını belirterek, bu "üzücü ve keyfi" uygulamaların sonlanması gerektiğine işaret etti.

Mustafa Trampa Batı Trakya'da azınlık eğitimine yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yunanistan azınlık eğitimine her gün bir darbe indiriyor." dedi.

Trampa, Mizanlı'daki Türk azınlık ilkokulunun yeterli öğrenci sayısına rağmen açılmamasını ve İskeçe Azınlık Ortaokulu ile Lisesi Encümen Heyeti'nin okula alınmamasını "üzücü ve keyfi uygulamalar" olarak nitelendirdi.

Mizanlı'daki okulun, Lozan Antlaşması'nın teminatı altında olan azınlık eğitimi hakları hiçe sayılarak kapalı tutulduğunu söyleyen Trampa, okulun 3 yıl önce öğrenci azlığı gerekçesiyle askıya alındığını, bu yıl en az 10 velinin resmi başvuru yapmasına rağmen okulun açılmamasının tamamen "siyasi" bir karar olduğunu vurguladı.

Başvuruların eksiksiz olduğuna işaret eden Trampa, "Evrakların eksik olduğu yönünde sonradan sunulan gerekçeler masa başında üretilmiş bahanelerdir. Yunan devleti, Lozan'dan doğan azınlık eğitim hakkını keyfi kararnamelerle kısıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan genelinde iki veya üç öğrencisi bulunan Yunan okullarının açık tutulduğuna dikkati çeken Trampa, "Batı Trakya'daki okullara gelince aynı uygulama yapılmıyor. Bu açık bir çelişkidir." dedi.

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti üyelerinin okula girişlerinin engellenmesini de eleştiren Trampa, "Encümen heyetleri okulun sahibidir, yöneticisidir. Öğretmeni atar, maaşını öder, okulun tüm ihtiyaçlarını karşılar. Bu yetkiler Lozan'dan doğmaktadır." diye konuştu.

Yeni çıkarıldığı belirtilen bir düzenlemeyle encümen heyeti üyelerinin okul binalarına girişine kısıtlama getirildiğini belirten Trampa, "Lozan Antlaşması'nda böyle bir yasak yoktur. Bu uygulama tamamen keyfidir." ifadelerini kullandı.

Trampa, İstanbul'daki Rum azınlık okullarına da atıf yaparak "Acaba orada da okul yöneticilerine benzer kısıtlamalar getiriliyor mu?" sorusunu yöneltti.

Trampa, mütekabiliyet ilkesi gereği, Batı Trakya'da azınlık yöneticilerine kısıtlama uygulanıyorsa, benzer bir uygulamanın Türkiye'deki Rum azınlık okullarında da yapılıp yapılmadığının merak konusu olduğunu söyledi.

Velilerin sürekli huzursuzluk ortamından bıktığını dile getiren Trampa, bunun öğrenci sayısında düşüşe yol açtığını ifade etti.

Bazı Yunanlı eğitimcilerin de "psikolojik baskı yöntemleriyle" öğrencileri azınlık okullarından uzaklaştırmaya çalıştığını kaydeden Trampa, bunların tesadüf olmadığını ve planlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Trampa, Yunanistan Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, "İki öğrencisi olan okulları açık tutan Yunan devleti, 10 öğrencisi olan Mizanlı okulunu neden kapalı tutuyor? Bu çifte standardı artık kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Ozan Ahmetoğlu da, yeni eğitim yılında yöneticisi oldukları okula girişlerine izin verilmemesinin "hukuk dışı ve keyfi bir uygulama" olduğunu söyledi.

Ahmetoğlu, "Okulların açıldığı ilk günden bu yana bizlere, yani okulun yöneticisi olan Encümen Heyeti üyelerine, Eğitim Bakanlığının talimatı gereği okula giremeyeceğimiz söylendi. Oysa Encümen Heyetleri, Lozan Antlaşması ve ilgili mevzuatla güvence altına alınmış yasal yöneticilerdir." dedi.

Ahmetoğlu, söz konusu kararın Lozan Antlaşması'nın ruhuna aykırı olduğunu belirterek, mücadelelerinin demokratik ve yasal zeminde sürdürüleceğini vurguladı.

