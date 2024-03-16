Batı Trakya'da Toplu İftar Programı Düzenlendi

Batı Trakya'da, Meriç ilinin Sofulu Belediyesine bağlı Büyük Derbent köyünde soydaşlar camide toplanarak toplu iftar programı düzenledi.

İftar programına Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.

İftar programının ardından kısa bir konuşma yapan Başkonsolos Ünal, Batı Trakya'da yılın ilk toplu iftarına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ünal, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini söyledi.

Bu akşam, İskeçe'nin Demircik köyünde de toplu iftar programı düzenlendi.