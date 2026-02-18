Haberler

Batı Trakya'da ramazan asırlık davul geleneğiyle karşılandı

Batı Trakya'da ramazan asırlık davul geleneğiyle karşılandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskeçe'nin Şahin köyünde çocuklardan oluşan davulcular, geleneksel Osmanlı kıyafetleriyle ramazan ayını kutlamak için köy sokaklarını dolaşarak davul çaldı. Etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarıyla ramazan coşkusunu pekiştirdi.

Batı Trakya'da ramazan ayı asırlık davul geleneğiyle karşılandı.

İskeçe'nin Şahin köyünde çoğunluğu çocuklardan oluşan ve geleneksel Osmanlı kıyafetleri giyen davulcular, ikindi namazının ardından köy sokaklarını dolaşarak ramazanın gelişini duyurdu.

Davul sesleri eşliğinde kapı kapı gezen çocuklar, köyde bayram havası oluşturdu.

Köy halkı tarafından ilgiyle karşılanan etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarıyla ramazan coşkusunu pekiştirdi.

Köy camisinde yapılan dualarda, ramazanın İslam dünyasına ve Batı Trakya Türk Azınlığına hayırlar getirmesi temennisinde bulunuldu.

Öte yandan Batı Trakya'da görev yapan seçilmiş müftüler, ramazan dolayısıyla mesaj yayımlayarak Müslümanları ibadet, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmeye davet etti.

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, yayımladığı mesajda, ramazanın manevi önemine dikkati çekerek, bu mübarek ayın İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Trampa, ramazanın Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay olduğunu hatırlatarak, oruç ibadetinin sabır, merhamet ve sorumluluk bilincini güçlendirdiğini vurguladı.

Çocukların dini ve milli değerler doğrultusunda yetiştirilmesinin önemine işaret eden Trampa, aileleri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif de yayımladığı mesajda, ramazanın Batı Trakya Müslüman Türk toplumu için özel yere sahip olduğunu belirtti.

Şerif, ramazanın "on bir ayın sultanı" olarak karşılandığını ifade ederek, iftar, sahur ve teravih gibi ibadetlerin yanı sıra dayanışma ve yardımlaşma duygularının da bu ayda güç kazandığını kaydetti.

Kaynak: AA " / " + Ayhan Mehmet -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Yüzlercesi kaçtı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! Sadece 3 suç kapsam dışı

Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! 3 suç kapsam dışı
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya

MHP'li Adan, AK Partili vekillere fena patladı