Batı Trakya'da ramazan asırlık davul geleneğiyle karşılandı

Batı Trakya'da ramazan ayı asırlık davul geleneğiyle karşılandı.

İskeçe'nin Şahin köyünde çoğunluğu çocuklardan oluşan ve geleneksel Osmanlı kıyafetleri giyen davulcular, ikindi namazının ardından köy sokaklarını dolaşarak ramazanın gelişini duyurdu.

Davul sesleri eşliğinde kapı kapı gezen çocuklar, köyde bayram havası oluşturdu.

Köy halkı tarafından ilgiyle karşılanan etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarıyla ramazan coşkusunu pekiştirdi.

Köy camisinde yapılan dualarda, ramazanın İslam dünyasına ve Batı Trakya Türk Azınlığına hayırlar getirmesi temennisinde bulunuldu.

Öte yandan Batı Trakya'da görev yapan seçilmiş müftüler, ramazan dolayısıyla mesaj yayımlayarak Müslümanları ibadet, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmeye davet etti.

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, yayımladığı mesajda, ramazanın manevi önemine dikkati çekerek, bu mübarek ayın İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Trampa, ramazanın Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay olduğunu hatırlatarak, oruç ibadetinin sabır, merhamet ve sorumluluk bilincini güçlendirdiğini vurguladı.

Çocukların dini ve milli değerler doğrultusunda yetiştirilmesinin önemine işaret eden Trampa, aileleri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif de yayımladığı mesajda, ramazanın Batı Trakya Müslüman Türk toplumu için özel yere sahip olduğunu belirtti.

Şerif, ramazanın "on bir ayın sultanı" olarak karşılandığını ifade ederek, iftar, sahur ve teravih gibi ibadetlerin yanı sıra dayanışma ve yardımlaşma duygularının da bu ayda güç kazandığını kaydetti.