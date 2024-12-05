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Batı Trakya'da Dünya Türk Kahvesi Günü Etkinliği Düzenlendi

Batı Trakya'da Dünya Türk Kahvesi Günü Etkinliği Düzenlendi
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Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Türk kahvesinin kültürel önemi hakkında konuşma yaptı.

Batı Trakya'da, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunca kent merkezindeki bir kafede düzenlenen programa, Başkonsolos Aykut Ünal ve eşi İlayda Ünal'ın yanı sıra Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Türk milletvekilleri Özgür Ferhat ve Burhan Baran, Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda Türk katıldı.

Başkonsolos Ünal, etkinlikte yaptığı konuşmada, katılımcılara ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Ege'nin iki yakasındaki tüm ortak lezzetlerde olduğu gibi bugün içilen kahvelerin yüzyıllara dayanan bir hikayesi ve tüm dünyaya yayılan bir yolculuğu var." diyen Ünal, kahvenin, sadece bir içecekten çok daha fazlası olduğunu ve insanların hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Ünal, Etiyopya'da bir çobanın, keçilerinin bir bitkinin meyvelerini yedikten sonra enerjiyle dolduğunu fark etmesiyle başlayan kahve hikayesinin, bugün dünya çapında kültürlerin bir parçası haline geldiğini anlattı.

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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