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Batı Trakya'da yangın: 2 yerleşim tahliye edildi

Batı Trakya'da yangın: 2 yerleşim tahliye edildi
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Batı Trakya'da Gümülcine kentine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki İmaret köyünde çıkan yangın nedeniyle 2 yerleşim birimi tahliye edildi.

Batı Trakya'da Gümülcine kentine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki İmaret köyünde çıkan yangın nedeniyle 2 yerleşim birimi tahliye edildi.

Rodop iline bağlı İmaret köyündeki otluk ve düşük bitki örtüsünün bulunduğu alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi katılırken, havadan 3 yangın söndürme uçağı ve bir helikopter destek verdi.

Bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 2 yerleşim birimi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yunanistan'da sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle son günlerde farklı bölgelerde çok sayıda orman ve arazi yangını çıktı.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, 12 Ağustos için Attika, Mora, Orta Yunanistan, Kuzey ve Güney Ege ile Doğu Makedonya-Trakya'nın bazı kesimlerinde yangın riskini 4. kategori "çok yüksek" olarak belirledi. Rodop ili de çok yüksek riskli bölgeler arasında yer aldı.

Kaynak: AA
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