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Batı Şeria'da zeytin hasadında çiftçilere yönelik son 24 saatte 22 ihlal bildirildi

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Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçiler, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına maruz kaldı. Filistinli heyet, son 24 saatte 5 bölgede 22 ihlal bildirdi; saldırılarda çiftçiler yaralandı ve gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçiler, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına maruz kaldı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah, El Halil ve Beytüllahim kentlerindeki çiftçiler İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hedefi oldu.

Saldırılarda Ramallah'ta Muhammed Hazım Semhan adlı bir çiftçi gözaltına alındı, tarım araçlarına el konuldu ve çiftçiler silah zoruyla arazilerinden çıkarıldı.

Saldırılarla eş zamanlı olarak Ramallah çevresindeki belde girişlerine askeri kontrol noktaları kurularak Filistinlilerin geçişleri kısıtlandı.

Filistin Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birlikleriyle Mücadele Heyetinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 ayrı bölgede çiftçileri, yabancı aktivistleri ve tarım arazilerini hedef alan 22 ihlalin gerçekleştiği bildirilmişti.

Zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus'un kuzeyindeki Burka beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı. Saldırıda 50 yaşındaki Filistinli darbedilerek yaralandı.

Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir köyünde de zeytin hasadı yapan Filistinliler, topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı. Saldırıda 2 Filistinli yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri koruyan ve olaya müdahale eden İsrail askerleri ise Filistinli bir çiftçiyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da binlerce Filistinli ailenin temel geçim kaynaklarından biri olan zeytin hasadı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının gölgesinde sürüyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi gibi ihlaller yaşanıyor.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi de bölgedeki baskıları artırıyor.

Kaynak: AA
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