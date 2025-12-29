Haberler

İşgal altındaki Batı Şeria'da şiddetli yağış evler ve altyapıda hasara yol açtı

Güncelleme:
İşgal altındaki Batı Şeria'da meydana gelen şiddetli yağışlar, birçok bölgeyi sular altında bıraktı. Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, sel nedeniyle evlerin etkilendiğini, yolların çöktüğünü ve ağaçların devrildiğini duyurdu. Sosyal medya kullanıcıları ise selin yol açtığı dramı paylaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve su baskınlarına neden oldu.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilerin yaşadığı bölgelerin sular altında kaldığı aktarıldı.

El Halil kentinin güneyinde yoğun yağış ve selden bazı evlerin etkilendiği belirtilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin konutlarda ve okullarda biriken suları tahliye ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yolların çöktüğü, kanalizasyon hatlarının tıkandığı, ağaçların ve direklerin devrildiği, çok sayıda aracın ise sürüklenerek zarar gördüğü ifade edildi.

Sosyal medya kullanıcıları da Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde sel felaketinin yol açtığı görüntüleri paylaşırken, Ramadin beldesi yakınlarında Filistinli bir gencin de sel sularına kapıldığı görüldü.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Filistin Meteoroloji Dairesi, etkili bir alçak basınç sisteminin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı vurabileceği uyarısında bulunarak bölgede rüzgar hızının tehlikeli seviyelere ulaşabileceği, sel ve kaygan zemin riskinin artacağını bildirmişti.

