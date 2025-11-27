Batı Şeria'da İsraillilerin Zeytin Hasadı Yapan Çiftçilere Saldırısı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinde zeytin hasadı yapan çiftçilere saldırı düzenlemesi sonucu 3 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Tulkerim kentinin Beyt Lid beldesinde 3 çiftçiyi darp ederek başlarından yaraladı. Belde halkının çiftçilere yardıma gitmesi üzerine saldırgan İsrailliler olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri yaralıları Nablus kentinde bulunan Rafidiya Hastanesi'ne nakletti.

İsrail ordusunun saldırının ardından bölgeye baskın düzenleyerek geniş çaplı arama-tarama operasyonları gerçekleştirdiği belirtildi.