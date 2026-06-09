Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir Filistinlinin aracını ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Emreyn beldesinde Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Beyt Emreyn beldesine saldırdı.

İsrailli saldırganlar, Bilal Abduh adlı Filistinliye ait aracı ateşe verdi. Bölge sakinleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Nablus'a düzenlenen baskınlarda 4 Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan İsrail ordusu Nablus kent merkezi ile çeşitli mahallelere baskınlar düzenledi.

Baskınlarda 4 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail ordusunun kentin doğu kesimindeki baskınlarının sürdüğü, askerlerin Eski Asker Mülteci Kampı çevresinde konuşlanmaya devam ettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.