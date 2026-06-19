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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde yasa dışı yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve araçlara taş, sopa ve çeşitli aletlerle saldırdı. 4 aracın camları kırılırken maddi hasar oluştu. Ekim 2023'ten bu yana bölgede saldırılar arttı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA, yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillilerin, Selfit kentinin kuzey kesimindeki Kefel Haris beldesinde Filistinlilerin evine ve araçlarına taş, sopa ve çeşitli aletlerle saldırdığını bildirdi.

Saldırıyı düzenleyen İsrailli işgalcilerin, Filistinlilere ait 4 arabanın camlarını kırdığı ve bölgedeki araç ve evlere maddi hasar verdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
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