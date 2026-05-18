Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'daki tarım arazilerini kundakladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında İsrailliler, Filistinlilere ait tarım arazilerini kundakladı. İsrail askerleri de bölgeye baskın düzenleyerek ateş açtı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında tarım arazilerini ateşe verdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Ramallah'a bağlı Mugayyir Köyü Yerel Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya'nın saldırıya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Ebu Ulya, İsraillilerin, Sehl Şarki bölgesinde yer alan arazileri kundakladığını, bölgedeki tarım arazilerinin çoğunun yandığını ifade etti.

Filistinli yetkili, arazilerin ateşe verilmesinin ardından İsrail askerlerinin, toprakları gasbeden İsraillileri korumak için bölgeye baskın düzenlediğini ve ateş açtığını söyledi.

Ebu Ulya, İsraillilerin ayrıca ordu güçleri eşliğinde köyün doğu kesimindeki evlerin çevresine baskın düzenlediğini ve evlere doğru ateş açtığını aktardı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, sadece geçen ay İsrail ordusu 1097, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 540 olmak üzere Batı Şeria'da Filistinlilere karşı 1637 saldırı düzenlendi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim

İran'ın en çok zarar verdiği 3 ülke, Trump'ı son anda vazgeçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı

Burnumuzun dibine yerleştirmiştiler! Yunanistan geri adım attı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı

Eline samuray kılıcı alan genç kız sokak ortasında dehşet saçtı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

6 kişinin öldüğü saldırıda mucize kurtuluş! Vahşeti anbean anlattı
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur

Şenol Güneş'ten kafa karıştıracak "Beşiktaş" açıklaması
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu