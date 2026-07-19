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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir cami ile iki evi kundakladı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli saldırganlar, Filistinlilere ait bir cami ve iki evi kundaklayarak mülklere zarar verdi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı saldırıyı kınadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir cami ile iki evi kundakladı, Filistinlilerin mülklerine zarar verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, El Halil'e bağlı Tevane köyü Meclis Başkanı Muhammed Rubi, yasa dışı "Havat Maon" yerleşim biriminden gelen İsrailli saldırganların köye baskın düzenlediğini söyledi.

Rubi, İsrailli saldırganların yanıcı maddeler atarak Filistinli Kemal Musa Rubi ile Mahmud Selman Rubi'ye ait iki ev ile Tevane Camisi'ni ateşe verdiğini belirtti.

Kundaklanan yapıların büyük kısmının yandığını aktaran Rubi, bu saldırıların İsrail güçlerinin korumasında gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Rubi, söz konusu İsraillilerin ayrıca bir araç dahil Filistinlilere ait mülkleri kırıp tahrip ettiğini aktardı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı saldırıya tepki gösterdi

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ise saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Allah'ın evlerinden birinin ateşe verilmesinin gerginliği tehlikeli şekilde tırmandırdığı ve tüm kırmızı çizgilerin aşılması anlamına geldiği" ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli çetelerin, Tevane Camisi'ni ateşe vermesinin, "işgalci İsrail hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen; tüm unsurlarıyla bir terör eylemi" olduğu vurgulandı.

Aşırılık yanlısı İsrail işgal hükümetinin, Mesafir Yatta'daki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi ve çatışmayı bir din savaşına dönüştürmeyi amaçladığı belirtildi.

Bu menfur suçun ve tehlikeli yansımalarının tüm sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğu vurgulanan açıklamada, bu suçlar karşısındaki uluslararası sessizliğin, bu tür saldırıları teşvik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına acil müdahale çağrısı yapılarak, İsrail yönetimi ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işledikleri suçlardan dolayı hesap vermelerinin sağlanması ve sürekli tehdit altında bulunan Filistinliler ile Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara uluslararası koruma sağlanması talep edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim; 1181 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin tutuklanmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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