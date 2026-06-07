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İsrailli Yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırı Düzenledi

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Batı Şeria'daki Huvara kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından çıkarılan yangınlar ve düzenlenen saldırıda 9 Filistinli yaralandı. Filistin Sivil Savunma ekipleri ve çiftçiler yangınları söndürmeye çalıştı.

NABLUS, 7 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'daki Nablus kentinin Huvara kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından çıkarılan yangınları söndürmeye çalışan Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü personeli ve çiftçiler, 6 Haziran 2026.

Filistinli kaynaklara göre, cumartesi günü Huvara kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından düzenlenen saldırıda 9 kişi yaralandı. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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