İsrailli Yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırı Düzenledi
Batı Şeria'daki Huvara kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından çıkarılan yangınlar ve düzenlenen saldırıda 9 Filistinli yaralandı. Filistin Sivil Savunma ekipleri ve çiftçiler yangınları söndürmeye çalıştı.
NABLUS, 7 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'daki Nablus kentinin Huvara kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından çıkarılan yangınları söndürmeye çalışan Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü personeli ve çiftçiler, 6 Haziran 2026.
Filistinli kaynaklara göre, cumartesi günü Huvara kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından düzenlenen saldırıda 9 kişi yaralandı. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua