Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan hamile kadın bebeğini kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıda korku ve dehşete kapılan Filistinli hamile kadın bebeğini kaybetti.

İsrail'in Filistin topraklarını gasbetme politikalarını ve ihlallerini belgeleyen aktivist Usame Muhamire, yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 19 Temmuz'da El Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesinde yer alan Et-Tuvane köyüne saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sırasında Filistinli Rukiye Rabai'nin evinin hedef alındığını aktaran Muhamire, İsraillilerin eve taşlarla saldırdığını, evi, bir camiyi ve köydeki bazı yerleşim yerlerini ateşe verdiğini ifade etti.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan hamile kadının sağlık durumunun salı günü kötüleştiğini belirten Muhamire, yeniden hastaneye sevk edilen kadının yaşadığı şok ve korku nedeniyle karnındaki bebeğini kaybettiğini aktardı.

Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde saldırılar ve çatışmalar

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın doğusundaki Turmusayya beldesinin girişine ve çevresine saldırarak tarım arazilerini ateşe verdi, yangını söndürmek isteyen Filistinlilere engel oldu.

Filistin Sesi Radyosu ise gaspçı İsraillilerin Selfit kentinin batısındaki Ez-Zaviye beldesinde Filistinli bir çiftçinin mallarını yaktığını duyurdu.

"El-Beyder" Hak Örgütü de Nablus'un güneydoğusundaki Calud köyünün dış kısımlarına baskın düzenleyen İsraillilerin tarım arazilerini ateşe verdiğini, belde sakinlerinin direnişi üzerine çıkan arbedede yaralananlar olduğunu aktardı.

İsrail ordusu baskınlarını sürdürüyor

Öte yandan İsrail ordusunun Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlar da devam etti.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Kudüs'ün güneydoğusundaki Ebu Dis beldesinde İsrail askerlerinin takibinden kaçmaya çalışan Filistinli bir genç, kayalık alandan düşerek yaralandı.

Valilik, gencin kovalamaca sırasında uçurumdan düşüş anına ait görüntüleri paylaştı.

WAFA'nın haberine göre, Beytüllahim'in güneyindeki Ed-Dıheyşe Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında ise İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları nedeniyle çok sayıda Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail güçlerinin El Halil'in kuzeyindeki Sair, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Kefr Malik ve Deyr Cerir ile Nablus'un güneyindeki Beyta beldelerine düzenlediği baskınlarda da gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığı, yer yer çatışmaların çıktığı bildirildi.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin 6 Temmuz'da yayımladığı rapora göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bu yılın ilk yarısında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında tırmanış yaşanıyor.

Bu süreçte 1182 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.