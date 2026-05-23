Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 7 Filistinliyi darbetti

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinlilere saldırılarında biri kadın 7 kişi yaralandı.

İsrailliler, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil ve Beytüllahim kentlerinde Filistinlileri darbetti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, El Halil yakınlarındaki Beni Naim bölgesinde bir kadın İsrailliler tarafından darbedildi ve bacağından yaralandı.

El Halil'e bağlı Mesafir Yatta bölgesinde ise 4 Filistinli darbedildi.

İsrailliler, Beytüllahim yakınlarındaki Halayil el-Levz bölgesinde de 2 Filistinliyi darbetti. Saldırılar sonucu yaralanan Filistinliler hastaneye kaldırıldı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık kent ve kasabalara baskın düzenleyerek Filistinlilere, mülklerine, hayvanlarına ve arazilerine zarar veriyor.