Batı Şeria'da İsrailli Saldırganlar 3 Filistinliyi Öldürdü, Cenaze Töreni Düzenlendi

Batı Şeria'da İsrailli Saldırganlar 3 Filistinliyi Öldürdü, Cenaze Töreni Düzenlendi
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İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrailli bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişi, cenazelerin defin öncesinde aile evlerine götürülmesi sırasında İsrail karşıtı sloganlar attı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da dün Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grubun saldırısında öldürülen 3 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Filistinli kalabalık, sık sık İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler aleyhinde sloganlar attı.

Cenazeler, defin öncesinde son bir kez veda için ailelerinin evlerine getirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, dün, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti. Saldırıya karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açan İsrailli saldırganlar, 3 Filistinliyi öldürmüş, 7 Filistinliyi de yaralamıştı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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