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İsrail'in 2026'nın başından bu yana Batı Şeria'daki saldırılarında öldürülenlerin sayısı 70'e ulaştı

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 2026 başından bu yana düzenlediği saldırılarda 70 Filistinli öldü. Son olarak El Halil'de iki genç yaşamını yitirdi.

EL İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da 2026'nın başından bu yana düzenlediği saldırılarda 70 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle ölen ve yaralananların durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun son olarak El Halil'in Beyt Ummar beldesinde açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Rıza Sami Hasan Avvad ile 19 yaşındaki İsa Arafat İsmail Avvad hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri saldırı sonrası Filistinlilerin cansız bedenlerini uzun süre kanlar içinde yerde bıraktı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Karmei Tzur" yasa dışı yerleşim yerine molotofkokteyli atıldığı iddiasıyla Filistinlilere ateş açıldığı öne sürüldü.

Son can kayıplarıyla birlikte İsrail'in 2026'nın başından bu yana Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 70'e ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim; 1175 Filistinlinin ölümüne, 12 bin 666 kişinin yaralanmasına, yaklaşık 23 bin kişinin tutuklanmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
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