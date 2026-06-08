Haberler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin darbedildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda 11 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Baskınlar sırasında biri kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan El Halil kentinde çeşitli belde ve köylerin girişlerinde askeri kontrol noktaları oluşturan İsrail ordusu, ana yolları toprak ve demir bariyerlerle kapattı.

Ezna beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, 2 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin darbedilerek zırhlı araca bindirildiği aktarıldı.

Beytüllahim kentinde de çeşitli beldelerde Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail ordusu, 1 Filistinli genci gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu

Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam kararı çıktı
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış
İsrailli bakana yanıt Yavaş'tan geldi: Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ayar veremez

İsrailli bakanın hadsiz paylaşımına yanıt Mansur Yavaş'tan geldi