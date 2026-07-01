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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinli kadını gözaltına aldı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 5 Filistinli kadını gözaltına aldı. Ekim 2023'ten bu yana bölgede gözaltı ve saldırılar arttı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 5 kadını gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Cebel Şimal bölgesinde bazı evlere baskın düzenledi; Meyser Fakih'i gözaltına aldı.

Kentin kuzeyindeki Beyt Decin beldesinde evine baskın düzenlenen Filistinli Fatin Hanayişe gözaltına alındı. Bir hayır kurumunda görevli Hanayişe'nin kişisel bilgisayarına el konuldu.

Ramallah'ta ise Cemile Dahu ile Cemile Kenan İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. İsrail ordusu ayrıca El Halil kentinde Attaf Bedr'i gözaltına aldı.

Açıklamada gözaltı nedenlerine dair ise bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1173 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin 700 kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan yaklaşık 770'inin kadın olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
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