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İsrail askerlerinin bir hafta önce yaraladığı Filistinli genç yaşamını yitirdi

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İsrail askerlerinin 11 Temmuz'da Batı Şeria'daki El-Mugayyir beldesine düzenlediği baskında ağır yaralanan 17 yaşındaki Filistinli Fadi Hamdullah en-Nasan, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayda 2 Filistinli daha yaralanmış, 10 yaşındaki bir çocuk da ses bombasıyla başından yaralanmıştı. Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 1181 Filistinli öldü, 13 bin kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir hafta önce açtığı ateşle ağır yaralanan 17 yaşındaki Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklara göre, 17 yaşındaki Fadi Hamdullah en-Nasan, yaklaşık bir hafta önce İsrail askerlerinin El-Mugayyir beldesine düzenlediği baskın ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldeye yönelik saldırısı sırasında uyluğundan gerçek mermiyle vurularak ağır yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan Nasan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 11 Temmuz'da El-Mugayyir beldesinde bir eve saldırmış, olayda Nasan'ın yanı sıra 2 Filistinli kauçuk kaplı metal mermiyle yaralanmış, 10 yaşındaki bir çocuk ise ses bombasının isabet etmesi sonucu başından yaralanmıştı.

Mugayyir beldesi ile çevresindeki Filistin yerleşimleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve İsrail ordusunun baskınlarına sık sık maruz kalıyor.

Filistin yönetimi ve insan hakları kuruluşları, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri, Filistinlileri zorla göç ettirmeyi ve daha fazla araziye el koymayı amaçlayan günlük saldırılar düzenlemekle suçluyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1181 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin Filistinli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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