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Batı Şeria'da İsrail ateşi ve yerleşimci saldırısında 1 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı

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Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu 1 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı. El Halil'in Beni Naim beldesinde araçtaki 2 genç yaralanırken, Cenin'e bağlı Yabad'da zeytin toplayan 3 Filistinli saldırıda yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılar neticesinde 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Filistin Sivil İşler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu El Halil kentinin doğusundaki Beni Naim beldesi girişinde seyir halindeki bir araca ateş açtı.

Saldırı sonucu 1 Filistinli hayatını kaybederken, 2 genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz açıklanmadı.

Filistin Kızılayı, ekiplerinin araçtaki yaralılara ulaşmasının İsrail askerlerince engellendiğini bildirdi.

İsrail ordusu, ABD merkezli X platformundan yaptığı açıklamada, araçtaki 3 Filistinlinin Beni Naim bölgesinde İsrail askerlerini "araçla ezme girişiminde bulunduğunu" öne sürerek ateş açıldığını iddia etti.

"Şüpheli şekilde ilerleyen" aracın askeri bir araca çarptığının iddia edildiği açıklamada, askerler arasında yaralanan olmadığı ve çevre yolların kapatıldığı ifade edildi.

Zeytin toplayan Filistinlilere saldırı

Öte yandan Filistin Kızılayı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Yabad beldesinde zeytin toplayan Filistinlilere saldırdığını duyurdu. Saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıda bir kişinin bacağının kırıldığı, bir kişinin elinden yaralandığı, biber gazına maruz kalan ve darbedilen yaşlı bir Filistinlinin ise tedavi altına alındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda 1200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, en az 13 bin 350 kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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