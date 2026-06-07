İsrail askerleri, Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 3 çocuk ile yaşlı bir Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli 3 çocuk ile 75 yaşındaki bir adam yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Balata Mülteci Kampı'nda bazı iş yerlerine baskın düzenleyerek arama yaptı. Bir dükkanda bulunan bir grup Filistinli genci gözaltına alan İsrail ordusu, ayrıca bazı evlere keskin nişancılar konuşlandırdı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuğun gerçek mermiyle vurulduğu, çocuklardan birinin ayağından, diğerinin uyluğundan yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 14 yaşındaki bir çocuğun başına isabet eden şarapnelle, 75 yaşındaki bir adamın ise boynuna isabet eden kauçuk kaplı mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Baskın sırasında 15 Filistinlinin de İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği aktarıldı.