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İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki saldırılarında 1 Filistinli yaralandı, 4'ü gözaltına alındı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin, Nablus ve Beytüllahim kentlerinde düzenledikleri baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladı, 4 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca Filistinlilere ait bir araç ve zeytin ağaçlarına zarar verildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında 1 Filistinli yaralanırken 4'ü de gözaltına alındı.

İsrail askerlerinin saldırılarının adresi Batı Şeria'nın Cenin, Nablus ve Beytüllahim kentleri oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, askerler, Cenin'in güneyindeki Yabed kasabasına baskın düzenleyerek 23 yaşındaki bir genci gözaltına aldı ve aracına zarar verdi.

Askerler, Beytüllahim'in güneyindeki Birek Süleyman (Süleyman'ın Göletleri) adı verilen turistik bölgede de 3 genci gözaltına aldı.

Askerler ayrıca Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında bir genci darbederek hastanelik etti.

Öte yandan Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler de Beyta kasabası Harayig bölgesinde bir eve baskın düzenledi.

İsrailliler, Beytüllahim'in doğusundaki Kisan köyünde ise yaklaşık 20 zeytin ağacına zarar verdi.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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