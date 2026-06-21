İsrail askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 2 Filistinliyi yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 2 Filistinliyi yaraladı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, askerler, El Halil yakınlarındaki Şuyuh el-Arrub köyünde Filistinlilere ateş açtı.
Saldırıda 2 Filistinli yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu