Haberler

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 2 Filistinliyi yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, askerler, El Halil yakınlarındaki Şuyuh el-Arrub köyünde Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda 2 Filistinli yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ceza yersin' dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu

"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti

Yunanistan'da alarm! Burnumuzun dibindeki adalarda OHAL ilan ettiler
Ressam Hamza Saykan CHP'ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı

Ünlü ressamdan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Hepsini geri aldı

Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı

Milyonda bir yaşanacak olay onun başına geldi, tek sıyrık almadı

Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim

''Yarım kalan hikayem var'' dedi, geri dönüşü için ateşi yaktı
Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı

İki köy arasında silahlı çatışma! Yaralılar var
Galatasaray'da yaz tatili uzadı: 6 milli yıldıza ekstra izin

Tatile çıkıyorlar: 6 yıldıza ekstra izin