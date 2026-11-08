Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Batı Şeria'da gözaltına alınan 6 İtalyan aktivist kötü muameleyi anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Şeria'da 6 Kasım'da zeytin hasadı sırasında gözaltına alınan 6 İtalyan aktivist, sınır dışı edilerek bugün ülkelerine döndü. Aktivistler, gözaltında fiziksel ve psikolojik şiddet dahil kötü muamele gördüklerini belirtti.

Filistin toprağı Batı Şeria'da zeytin hasadına katıldıkları sırada İsrail güvenlik güçlerince yasa dışı şekilde gözaltına alınıp, bu sabah sınır dışı edilen İtalyan aktivistler, gözaltında tutuldukları süre boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet de olmak üzere kötü muamele gördüklerini belirtti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki Kafr Ni'ma köyü civarında zeytin hasadına katıldıkları sırada 6 Kasım'da gözaltına alınan 6 aktivist bugün ülkelerine döndü.

İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan Venedik'e gelen aktivistlerden Marco Cola, havalimanında basın mensuplarına İsrail güvenlik güçlerinin kötü muamelesini anlatırken, "Bizi aradılar, sorguladılar, taradılar ve çıplak soydular, avukatla konuşma şansı bile vermediler." dedi.

Gözaltı sırasında uykularının tehdit ve aşağılamalarla bölündüğüne dikkati çeken Cola, "Her 20 dakikada bir gelip uyandırıyorlardı. Işıklar sürekli açık tutuluyor, gürültü yapılıyor, hakaret ve alay ediliyordu. İlk gece susuz kaldık ve ertesi sabah saat 07.00'ye kadar bize yemek vermediler. Tuvalet kağıdı da istedik ama yoktu. Şimdi vücudumun her yerinde kabarcıklar var." diye konuştu.

Cola, yaşadıklarını anlatırken şunları kaydetti:

"Filistinlilere ait tarlalarda bulunmamızın üzerinden birkaç dakika geçtikten sonra, silahlarla donanmış yaklaşık 10 yerleşimci geldi. Ellerinde tüfekler, tabancalar ve bıçaklar vardı. Hemen ardından askerler geldi. Hiçbir kemiğim kırılmadı ama yumruk ve tekmelerle fena halde dövüldüm."

Cola, arazilerin Filistinli sahiplerinin ise "acımasızca dövüldüğünü" belirtti.

Cola gibi diğer aktivistler de yaşadıklarının korkunç olduğunu, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldıklarını kaydetti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, zeytin hasadı için bölgede bulunan 6 aktivistin gözaltına alınmayı gerektiren hiçbir şey yapmadıklarını belirterek bir an önce serbest bırakılmaları için İsrail makamlarına çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: AA
Yalova'da yaban domuzu küçükbaş ağılının altını üstüne getirdi

Panikle girdiği yerde ortalığı karıştırdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üst üste altıncı galibiyet! Trabzonspor ligde fırtına gibi

Üst üste altıncı galibiyet! Trabzon, Galatasaray'ın dibine yerleşti
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez

Başörtüsü krizi sonrası Aliyev'den Erdoğan'ın yanında net mesaj
Çin'in Şanşi eyaletinde apartmanda çıkan yangında 5 kişi öldü

Apartmandan tek tek cesetler çıkarıldı! Çok sayıda yaralı var
Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı

Osimhen yetmezmiş gibi! Galatasaray'a bir kötü haber daha
Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun, görevini bıraktı

Maç sonunda istifa: Görevini bıraktı
Mısır’da iki yolcu treni çarpıştı: 7 ölü, 112 yaralı

Yolcu trenleri çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Torununun ölüm haberini alan 87 yaşındaki babaanne de aynı gün hayatını kaybetti! İkisinin de adı Naime

Torununun acı haberini aldı, aynı gün o da hayata veda etti