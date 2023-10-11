- Batı Şeria'da Gazze'ye destek gösterisi

BATI ŞERİA - Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Hamas tarafından Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenlendi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 5'inci gününde devam ederken, Hamas, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenlendi. Akşam namazının ardından Ramallah, Beytüllahim, Kalkaliye ve Tulkarm şehirlerinde, yüzlerce Hamas destekçisi sokağa indi. Ellerinde Hamas'a ait bayraklar olan göstericiler, sık sık, "Halk El Kassam Tugaylarını istiyor", "Onları kılıçtan geçirin" ve "Gazze'den karar geldi: İsrail çökmelidir" sloganları attılar. Göstericiler, Batı Şeria'dan da İsrail'e yönelik saldırılar düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı Operasyonu" başlatmış, İsrail ise "Demir Kılıçlar Operasyonu"yla karşılık vermişti.

Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında bin 100 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 339 kişi de yaralandı. İsrail tarafından ise bin 200 kişi hayatını kaybetti.