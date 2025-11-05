Batı Şeria'da Filistinli Çiftçilere Yönelik Zeytin Ağaçları İhlali

İşgal altındaki Batı Şeria'da, kendi tarım arazilerine ancak 2 yıl sonra giriş izni verilen Filistinli çiftçiler, yüzlerce zeytin ağacının söküldüğünü ve zarar gördüğünü görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Nablus vilayetinde yüzlerce zeytin ağacını söktüğü ve zarar verdiği ortaya çıktı.

Nablus vilayetine bağlı Karyut Beldesi Yerel Meclis Başkan Vekili Yusuf Sadık el-Hac Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli çiftçilere, 2 yılın ardından beldenin doğusunda yer alan arazilerine girerek zeytin toplamalarına izin verdiğini belirtti.

Muhammed, arazilerine giren çiftçilerin, yüzlerce zeytin ağacının Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından sökülmüş, dalları kırılmış halde görünce büyük şok yaşadığını aktardı.

Bunun bir suç olduğunu vurgulayan Muhammed, benzer durumun geçen hafta beldenin batı tarafındaki arazilerde de yaşandığına dikkati çekti.

Filistinli yetkili, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana belde sakinlerinin arazilerinin yüzde 90'ından fazlasına erişimini engellediğini ifade etti.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik türlü ihlaller ve saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yayımlanan aylık raporda, İsrail ordusunun ve İsraillilerin ekim ayında Filistinliler aleyhinde 2 bin 350 saldırı düzenlendiği; bunlardan 1584'ünün İsrail ordusu, 766'sının İsrailliler tarafından yapıldığı kaydedilmişti.