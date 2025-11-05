Haberler

Batı Şeria'da Filistinli Çiftçilere Yönelik Zeytin Ağaçları İhlali

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinli çiftçilerin tarım arazilerine 2 yıl sonra girmelerine izin verilmesi üzerine, yüzlerce zeytin ağacının İsrailliler tarafından söküldüğü ortaya çıktı. Nablus'taki Karyut Beldesi Yerel Meclis Başkan Vekili, bölgedeki zeytin ağaçlarının durumu nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, kendi tarım arazilerine ancak 2 yıl sonra giriş izni verilen Filistinli çiftçiler, yüzlerce zeytin ağacının söküldüğünü ve zarar gördüğünü görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Nablus vilayetinde yüzlerce zeytin ağacını söktüğü ve zarar verdiği ortaya çıktı.

Nablus vilayetine bağlı Karyut Beldesi Yerel Meclis Başkan Vekili Yusuf Sadık el-Hac Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli çiftçilere, 2 yılın ardından beldenin doğusunda yer alan arazilerine girerek zeytin toplamalarına izin verdiğini belirtti.

Muhammed, arazilerine giren çiftçilerin, yüzlerce zeytin ağacının Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından sökülmüş, dalları kırılmış halde görünce büyük şok yaşadığını aktardı.

Bunun bir suç olduğunu vurgulayan Muhammed, benzer durumun geçen hafta beldenin batı tarafındaki arazilerde de yaşandığına dikkati çekti.

Filistinli yetkili, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana belde sakinlerinin arazilerinin yüzde 90'ından fazlasına erişimini engellediğini ifade etti.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik türlü ihlaller ve saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yayımlanan aylık raporda, İsrail ordusunun ve İsraillilerin ekim ayında Filistinliler aleyhinde 2 bin 350 saldırı düzenlendiği; bunlardan 1584'ünün İsrail ordusu, 766'sının İsrailliler tarafından yapıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Jose Mourinho'dan beğeni alan hareket

Onu daha önce böyle görmediniz!
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.