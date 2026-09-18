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Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında araç devrildi, 5 Filistinli yaralandı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sonucu Filistinlilere ait bir araç devrildi, olayda 5 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sonucu Filistinlilere ait bir araç devrildi, olayda 5 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah'ın Yabrud köyünde yaşanan olayda Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, seyir halindeki bir Filistinlinin aracına taşlarla saldırdı.

Taşlı saldırı nedeniyle kontrolünü kaybederek devrilen araçtaki 5 Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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