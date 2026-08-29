Haberler

Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Doğu Attika'da vaka artışı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da Batı Nil virüsü dolaşımı geçen yıla göre daha yüksek. Uzmanlar, virüsün sivrisineklerle bulaştığını, Doğu Attika'da vakaların arttığını ve bölgede ilaçlama çalışmalarının yoğunlaştırıldığını açıkladı.

Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yaz aylarında daha yoğun görüldüğü ve yüksek dolaşım döneminin genellikle haziran ortası veya sonundan eylül ortası veya sonuna kadar sürdüğü belirtildi.

Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Hijyen ve Epidemiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Gkikas Magiorkinis, katıldığı televizyon programında, virüsün enfekte kuşlardan sivrisineklere, sivrisineklerden de insanlara geçtiğini, insandan insana bulaşmadığını söyledi.

Bu yıl, virüs dolaşımının geçen seneye göre daha yüksek olduğunu aktaran Magiorkinis, virüsün yaz aylarında daha yoğun görüldüğünü dile getirdi.

Doğu Attika'da daha fazla vaka

Magiorkinis, son yıllarda vakaların coğrafi dağılımında değişiklik görüldüğüne dikkati çekerek özellikle Doğu Attika'da daha fazla vaka kaydedildiğini bildirdi.

Doğu Attika'daki artışın, bölgenin kırsal özellikleriyle bağlantılı olabileceğini belirten Magiorkinis, enfekte kuşların bulunduğu alanlarda sivrisineklerin virüsü insanlara taşıyabildiğini ifade etti.

Magiorkinis, virüse yakalananların büyük bölümünün hastalığı belirtisiz veya hafif semptomlarla geçirdiğini, yaklaşık her 140-150 enfeksiyondan birinde ise ağır klinik tablo ortaya çıktığını kaydetti.

Magiorkinis, Attika Bölge Yönetiminin de virüsle mücadele kapsamında Doğu Attika'da yaklaşık 10 bin dönümlük alanda gece ilaçlamalarının artırılmasına karar verdiğini söyledi.

Kaynak: AA
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Büyükelçiyi, Dışişleri'ne çağırdık! Bu saldırının izahı isteniyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor

Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor
Bakırhan: PKK'nın dağ kadroları sosyal ve siyasal yaşama katılacak

"Elinde silah olan PKK'nın dağ kadrosu siyasal yaşama katılacak"
Kral öldü, Belediye Başkanı düğününü iptal etti

Kralın ölümü düğün planlarını altüst etti
Kurtlar Vadisi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler

Vadi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler
İki ailenin kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Neyi paylaşamadınız? Daha 17 yaşındaydı
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Ve Leao İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu