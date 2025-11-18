Haberler

Batı Karadeniz ve Ege İçin Fırtına Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in batısı ve Kuzey Ege için akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısı ile Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyinde ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren aynı yönlerden esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini yitireceği öngörülüyor.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

