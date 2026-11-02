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Batı Darfur ve Mavi Nil'de HDK'den ayrılan komutanlar Sudan ordusuna katıldı

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Sudan'ın Batı Darfur ve Mavi Nil eyaletlerinde HDK'den ayrılan bir grup komutan ve askerin Sudan ordusuna katıldığı bildirildi. Açıklamada, ayrılanlar arasında bazı komutanların adı verildi; Mavi Nil'in başkenti Damazin'de de bir HDK grubu teslim oldu.

Sudan'ın Batı Darfur ve Mavi Nil eyaletlerinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nden (HDK) ayrılan bir grup komutan ve askerlerinin Sudan ordusuna katıldığı bildirildi.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, HDK'den ayrılan grup arasında Muhammed Veda, Abdullah Ebu Mutemir, Dahiye Hamdan ve Adem el-Kuay'ın da bulunduğu belirtildi.

Söz konusu komutanların beraberlerindeki çok sayıdaki askerle birlikte HDK saflarından ayrılarak Sudan ordusunun kontrolündeki bölgelere geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, saf değiştiren HDK mensuplarının sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, Sudan ordusunun 4. Piyade Tümeninden yapılan açıklamada da HDK mensubu bir grubun da Mavi Nil eyaletinin başkenti Damazin'de ordu birliklerine teslim olduğu kaydedildi.

Teslim olan grubun komutanı Cadu Muhammed Hamid Şevkar'ın, Damazin'deki askeri operasyonların yönetimi hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, Etiyopya'nın HDK'ye desteği ve çatışmalara yabancı paralı askerlerin katılımına ilişkin bilgiler paylaştığı aktarıldı.

Sudan'da son dönemde HDK saflarından ayrılarak orduya katılan komutan ve askerlerin sayısında artış yaşanıyor. Daha önce de çok sayıda HDK komutanı ve beraberindeki askerler, çeşitli bölgelerde Sudan ordusuna katılmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar, ülkede büyük bir insani krize yol açtı. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlara göre, çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edilirken çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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