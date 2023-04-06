Batan geminin kayıp 8 mürettebatı aranıyor (2)

ÖLEN DENİZCİYİ TEYZESİ TEŞHİS ETTİ

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında batan 'Joe 2' adlı boksit madeni yüklü gemide hayatını kaybeden denizcinin, Bassım Tawıl (31) olduğu ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Antalya'da KYK yurduna yerleştirilen Hataylı depremzede V.T., bugün sabah saatlerinde yeğeni Bassım Tawıl'ın batan gemide olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Antalya'daki hastanelerde kurtarılan denizcilerin ismini öğrenmek için dolaşan V.T., öğleden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na giderek, boğulan denizcinin kimliğini öğrenmek istedi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından V.T., hayatını kaybeden denizcinin, yeğeni Bassım Tawıl olduğunu gözyaşları içerisinde teşhis etti. V.T., Suriye'de kalan Tawıl'ın ağabeyine ölüm haberini verdi.