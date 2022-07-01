'Bataklık' davasında bakanlığın katılma talebi reddedildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' soruşturmasında 10'u tutuklu, 73 sanık hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' suçlarından açılan davada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın katılma talebi reddedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan operasyon, 30 Haziran 2020'de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden Daş, Gören ve Aslantaş'ın da aralarından bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Nejat Daş ve Çetin Gönen örgüt lideri, 5 şüpheli örgüt yöneticisi, 53 şüpheli örgüt üyesi ve 13 şüpheli ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda yer aldı.

Mahkeme heyeti, dosyada yakalaması bulunan sanıkların yakalama kararlarının devamına, dosyada emekli maaşı alan sanıkların emekli maaşları üzerinde yer alan tedbirin kaldırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dosyaya katılım talebinin reddine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.