İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı

İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yerlerde Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve ses içeren içeriklerinin kullanımını yasakladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve Silivri Cezaevi'nde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir karar verildi.

İMAMOĞLU'NUN GÖRÜNTÜLERİNE YASAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplu taşıma araçlarında Ekrem İmamoğlu'na ait fotoğraf, video ve ses içeren içeriklerin kullanımını yasakladı.

SAVCILIK TALİMATI İLETTİ

İBB'ye iletilen talimatla birlikte İmamoğlu'na ait içerikler artık metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılamayacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İmamoğlu, 23 Mart'ta 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İmamoğlu'nun avukatları tutukluluk haline itiraz ederken 8. Sulh Ceza Hakimliği 18 Nisan'da itirazı değerlendirmiş ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

Erdoğan dün sinyali vermişti! Yeni destek paketi müjdesi geldi
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında

İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'na en yakın isimler gözaltında
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Deniz sezonunu açtı! Mayosuyla takipçilerini selamladı
Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu

Kazdıkları kuyu mezarları oldu
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

Ne ekremmiş be bukadar korkuyorlar kalbimizdende yasaklaya bilirmisiniz istediğinizi yapın başkanımızın yanındayız

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımutluw can:

başsavcılığın böyle bir yetkisi yok. başsavcılık bence iktidar i yalamak için ne yapacağını şaşırmış durumda.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHOROZ KENTLİ:

ekoya her yönden yasak geli nasıl bir pok yemişse ??????

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRıdvan Polat:

Bu bir zülüm

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

Yargıya kafa tutmak olacak iş değil . Olması gereken olmuş .

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda

Ayrılık sonrası Arda Güler'den duygusal veda
UEFA'dan madalya skandalı! 3 futbolcuya yetmedi

UEFA'dan büyük skandal! 3 futbolcuya yetmedi
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu

Bebeklerinin cesediyle 10 gün yaşayan anne-babanın cezası belli oldu
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.