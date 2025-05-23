İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve Silivri Cezaevi'nde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir karar verildi.

İMAMOĞLU'NUN GÖRÜNTÜLERİNE YASAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplu taşıma araçlarında Ekrem İmamoğlu'na ait fotoğraf, video ve ses içeren içeriklerin kullanımını yasakladı.

SAVCILIK TALİMATI İLETTİ

İBB'ye iletilen talimatla birlikte İmamoğlu'na ait içerikler artık metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılamayacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İmamoğlu, 23 Mart'ta 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İmamoğlu'nun avukatları tutukluluk haline itiraz ederken 8. Sulh Ceza Hakimliği 18 Nisan'da itirazı değerlendirmiş ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vermişti.