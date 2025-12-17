Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, anaokulu öğrencileriyle buluştu
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, özel bir okulda düzenlenen programda anaokulu öğrencilerine adalet, denge ve hakkaniyet kavramlarını anlattı. Çatlı, insan hakları ve demokrasinin önemini vurgulayarak çocukların sorularını yanıtladı.
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Çatlı, insan hakları, adalet ve demokrasi bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla özel bir okulda düzenlenen programda, miniklere adalet, denge ve hakkaniyet kavramlarını anlattı.
İnsan hakları ve demokrasinin sadece birer kavram değil, yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Çatlı, programda çocukların sorularını da cevapladı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel