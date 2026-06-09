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Basra Körfezi'ndeki Ticari Gemiler, İnternet Erişiminde Sorunlar Yaşıyor

Basra Körfezi'ndeki Ticari Gemiler, İnternet Erişiminde Sorunlar Yaşıyor
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Basra Körfezi'nde çok sayıda ticari gemi, pazartesi günü yaklaşık yarım gün süren internet kesintisi yaşadı. Denizciler, kesintinin ABD'nin İran'a yönelik deniz kısıtlamalarını sıkılaştırma girişimleriyle bağlantılı olabileceğini belirtti. Ayrıca İran Devrim Muhafızları'na ait olduğu öne sürülen bir telsiz kaydında, izinsiz rota değiştiren gemilerin vurulacağı uyarısı yapıldı.

LONDRA, 9 Haziran (Xinhua) -- Basra Körfezi'ndeki çok sayıda ticari geminin pazartesi günü yaklaşık yarım gün boyunca internet kesintisi yaşadığı bildirildi.

Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri kıyısı yakınlarında bulunan bir ticari gemide görevli bir denizci, Xinhua'ya yaptığı açıklamada bulunduğu geminin kıyı şebekesi üzerinden internet erişimini sürdürdüğünü, ancak körfezin iç kesimlerinde ve kıyıdan uzak noktalarda bulunan birçok geminin, gemiler arası telsiz bağlantısıyla kendisine ulaşarak internet erişimlerini kaybettiklerini, VSAT uydu sistemleri ile Starlink hizmetlerinin çalışmadığını bildirdiğini aktardı.

Bazı denizciler, ABD'nin İran'a yönelik deniz kısıtlamalarını sıkılaştırma girişimleri nedeniyle internet kesintisinin yaşanmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Denizciler, iletişim kopukluğu nedeniyle gemilerin, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerinin koordinasyonu için İran'ın zorunlu tuttuğu e-posta tabanlı raporlama kanallarını kullanamadıklarını ifade etti.

Öte yandan mürettebat arasında dolaşan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğu öne sürülen bir gemiler arası telsiz ses kaydında, onaylanmış izin almadan rotaların dışına çıkan ve bu rotalardan sapan gemilerin "vurulacağı ve imha edileceği" yönünde bir uyarının yer aldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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