Irak'taki en büyük petrol sahalarından birine İHA saldırısı düzenlendi
Irak'ın Basra kentindeki Mecnun Petrol Sahası'na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Yabancı çalışanların saldırı öncesi sahayı terk ettiği belirtildi.
Saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Irak makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp