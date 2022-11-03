Başörtüsüyle ilgili anayasa teklifine hangi parti ne dedi? HDP'den şaşırtan tavır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğine ilişkin meclisteki partileri ziyaret etti. Partilerin görüşlerine ilişkin konuşan Bozdağ, "MHP destek veriyor. CHP yönetimi anayasa değişikliğine sıcak bakmadıklarını söyledi. İYİ Parti ise somut bir metin bekliyor değerlendirme yapmak için. HDP referandum konusunda karşı olduklarını söylediler. HDP'de olumlu bir hava gördüğümü ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan oluşan AK Parti heyeti dün TBMM'de siyasi parti gruplarını ziyaret etti. Görüşmelerde, AK Parti tarafından hazırlanan başörtüsü anayasa teklifi diğer parti yetkililerine sunuldu.

MHP DESTEKLİYOR

Bugün bir televizyon programına konuk olan Bakan Bozdağ, canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğiyle ilgili soru üzerine Bozdağ, dün TBMM'de grubu olan siyasi partileri ziyaret ettiklerini ve görüşmeler yaptıklarını hatırlattı. Görüşmelerde, yapılan hazırlık konusunda partileri bilgilendirdiklerini, yazılı bir metin partilere sunulmadığını aktaran Bozdağ, anayasa değişikliğine ilişkin MHP ile çalışmalar yürüttüklerini, görüşmelerde MHP'nin desteğini açıkça ifade ettiğini bildirdi.

CHP, KATKI VERMEYECEKLERİNİ AÇIKLADI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın görüşme sonrasındaki açıklamasında hazırlık çalışmalarına katkı vermeyeceklerini, anayasa değişikliğine sıcak bakmadıklarını söylediğini kaydeden Bozdağ, Altay'ın teklif son halini aldığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin yetkili organlarıyla tekrar değerlendireceklerini belirttiğini, bu konuda açık kapı bırakıldığını dile getirdi.

"HDP'DE OLUMLU BİR HAVA GÖRDÜM"

HDP'nin ise başörtüsü konusunda desteklerinin olduğunu bildirdiğini, aile konusunda da bazı değerlendirmelerde bulunduğunu anlatan Bozdağ, olumlu bir havanın yaşandığını ancak temel hak ve hürriyetlerin referanduma gitmesi konusuna HDP'nin sıcak bakmadığını belirttiğini aktardı. Bozdağ, "HDP başörtüsü konusunda destek olabileceğini ama aile kısmında değerlendirmeler yapacaklarını ifade etti. HDP referandum konusunda karşı olduklarını söylediler. HDP'de olumlu bir hava gördüğümü ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ SOMUT METİN BEKLİYOR

İYİ Partinin ise "Somut metin üzerinde konuşsak iyi olur" dediğini ifade eden Bozdağ, hazırlık çerçevesinde değerlendirmeler yapıldığını, bu partinin de konunun yetkili kurula götürülüp, görüşüleceğini bildirdiğini söyledi. Bozdağ, " İyi Parti'de de bu konu hakkında karşıt bir duruşu en azından biz görmedik. Benim gördüğüm kadarıyla bu teklif parlamentoya geldiği takdirde CHP'nin tutumundan bağımsız söylüyorum, diğer partilerle bir olumlu iklim oluşma ihtimalini yüksek gördüm. Başörtüsü ve aileyle ilgili düzenleme dahil. Çünkü bizim getirdiğimiz çerçeve içerisinde onların da buna destek vermesi çok kuvvetle muhtemel. Çünkü getirdiğimiz şey itiraz edilecek bir şey değil. Evlilik birliğinin kimler arasında kurulduğunu açıkça anayasaya koyan bir ifade. Yani buna Türkiye'de ne bir CHP'linin ne de başka birinin itirazı mümkün. Hemen hemen sokaktaki her bir insana sorsanız doğrusu da bu diyecektir."

"KADINLARIN ARASINDA HİÇBİR AYRIM YAPILAMAYACAK"

Bakan Bozdağ açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Çok açık, net ifade ediyoruz. Diyoruz ki temel hak ve hürriyetleri Türk vatandaşları özgürce kullanacak. Kadınlar, başı açık olsun, başı örtülü olsun, bunların arasında hiçbir ayrım yapılamayacaktır. Vatandaşlar arasında, kadınlarımız arasında hizmetlerden yararlanma konusunda kamu da, özel kesim de herhangi bir ayrımcılık yapamayacaktır. Yapması anayasal bir biçimde engellenmektedir. Hem yasama hem de yürütme organı anayasanın sağlayacağı bu güvenceden hareketle vatandaşlarımızın özgürce sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmasını kim engelliyorsa onun karşısında duracak. Bunun karşısında da hukuki yaptırımlar da kendisini gösterecek."