Başörtüsü baskı makinesine dolanan genç kız, feci şekilde can verdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir reklam firmasının baskı atölyesinde çalışan 24 yaşındaki Edanur Celep, başörtüsünün baskı makinesine dolanması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saat 12.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir reklam firmasının baskı atölyesinde iş yeri çalışanı Edanur Celep'in, baskı yaptığı sırada başörtüsü baskı makinesine dolandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Makineye sıkışan genç kızı gören iş yeri çalışanları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Edanur'u özel bir hastaneye götürdü. Edanur burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayın ardından reklam atölyesinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.