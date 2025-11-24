Haberler

Kuduzdan ölen Hasan'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Kuduzdan ölen Hasan'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 2 kardeşten, kuduz teşhisiyle tedavi gördüğü Şanlıurfa'daki hastanede ölen Suriyeli Hasan Ahmed'in son görüntüleri ortaya çıktı. Hasan Ahmed'in, hemşire su vermeye çalışırken korkuya kapılıp tepki gösterdiği görüldü.

  • Suriye uyruklu Hasan Ahmed, 12 Ekim'de kuduz teşhisi sonrası hayatını kaybetti.
  • Hasan Ahmed'in kardeşi de kuduz teşhisi aldı ve tedavisi devam ediyor.
  • Hasan Ahmed'in hastanedeki son anlarına ait görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 Eylül'de sokakta yürüyen Suriye uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan Hasan Ahmed, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU

Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu. Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim'de hayatını kaybetti. Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

SON ANLARINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet'in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (20)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Kuduz vakalarının sudan korktuğunu normal vatandaş bile bilir, hemşire bilmiyor mu ?

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Hemşire tam dongozmuş.

Haber YorumlarıBen K:

Bu hemşire insanlığın! Çoktan öldüğünün kanıtı.

Haber YorumlarıDüşünür:

Çok acı bi durum

Haber YorumlarıBirol Kaya:

Bu insan, sizin evladınız kardeşiniz olabilirdi. Böyle yayınlamanız insan hakklarına ayrıkırı eve ayıptır.

Haber YorumlarıHalit:

bunun gibi ilerlemiş olanların kurtulması sıfırdır bir belgeselde izlemiştim entübe edilip enfeksiyorn temizlenince geri uyanmıştı ama çok zahmetli olmuştu ama tabi eskisi gibi değildir

